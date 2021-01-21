البيضاء تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ست حالات اشتباه.

واستقبل المركز يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 134 مترددًا موزعين بواقع 82 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و52 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

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