المسماري: أي طائرة تخترق أجواء ليبيا دون تنسيق قد تتعرض للاعتراض من دفاعنا الجوي

ليبيا- أصدر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بيانًا بخصوص محاولة اختراق قامت بها طائرات أجنبية للأجواء الليبية.

المسماري أوضح في البيان أنه تبين من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار وجود محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية، من دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء.

وأضاف البيان أن هذه الجهات تضع الترتيبات لعبور الطائرات عبر الخطوط المعروفة دوليًا أو الطيران الاستثنائي الذي قد يكون عسكريًا في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية، محذرًا من من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أوالأجواء الوطنية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن أي محاولة اختراق قد تعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية