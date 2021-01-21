اكتشاف إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في درنة

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلدية أمس الأربعاء.

وأحيلت الحالتان إلى مركز الشفاء للعزل الطبي، حسب بيان مركز الرصد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحصر أفراد المركز المخالطين للحالتين، وإلزامهم بالحجر المنزلين مع تقديم الرعاية الصحية لهم والتواصل في حالة أي طارئ.

وأشار البيان إلى أنه لم تظهر أي أعراض عدوى على المخالطين لتلك الحالتين.

كما كلف فريقان بالمركز بشأن العمل الميداني للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل المدارس.

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