«النعاس»: الليبيون شعب من «الغوغاء» لا يهمهم إلا النوم والتهام الأخضر واليابس

رأى محمد النعاس الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، أنهم أغرقوا ليبيا في حروب عبثية، ثم جاءوا بما وصفها «امرأة شقراء ليست من ديننا» وجعلوا قولها فصلا حكيما، بحسب تعبيره.

وقال النعاس، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قتلوا أكثر من 30 الفا من الليبيين في حروب عبثية مفتعلة منذ 2014، وعطلوا السلطتين التشريعية والقضائية، وفرضوا سلطة أمر واقع تحت مسميات مفرغة من المحتوى، ومكنوها لمدة خمس سنوات دون رؤية أو خطة وأغرقوا البلد في أزمات خطيرة يصعب الخروج منها في أمد قريب، وجعلوا طريق الإصلاح شديد الوعورة أمام أي حكومة قادمة حتى ولو كانت رشيدة”.

وأضاف “بعد كل ذلك، جاءوا بامرأة شقراء من وراء المحيط، ليست من ديننا ولا من أرومتنا، وجعلوا قولها وحكمها فيصلا بين الحق والباطل، حيث جمعت لفيفا من رجال ونساء على هواها، وجعلتهم مجلسا للأمة دون انتخاب وهكذا بات وطننا وبتنا مسخرة للعالمين”، وفقا لقوله.

وتابع “عندما نلقى نظرة فاحصة على سلوكياتنا وأفعالنا، سوف ندرك أننا نستحق ذلك وأكثر منه، لأننا تحولنا إلى شعب من الغوغاء الذي لا يهمه إلا الأكل والنوم والتهام الأخضر واليابس”.