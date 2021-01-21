السني: ” كوبيش” مستعد لمهمته الجديدة في ليبيا

قال مبعوث حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى الأمم المتحدة الطاهر السني، اليوم الخميس، إنه عقد لقاء مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش.

وأوضح السني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه ناقش مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام كوبيش، آخر تطورات الوضع الراهن في ليبيا.

وأضاف السني أنه تم استعراض وتقييم مجريات مسارات الحوار المختلفة والتحديات، لافتا إلى أن كوبيش أكد على استعداده للمهمة الجديدة ويتفهم حجم المسؤولية وأهمية المرحلة، ويتطلع لدعم إرادة الليبيين واستقرار البلاد، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24