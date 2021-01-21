المركزي: مليار و270 مليون دينار مصروفات مجابهة كورونا في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي المصروفات المنفذة لمجابهة جائحة كورونا خلال العام الماضي بنحو 1.27 مليار دينار.

وقال المصرف المركزي في بيانه عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، إن إجمالي أذونات الصرف المقدرة لمجابهة الجائحة لا تشمل نفقات الباب الرابع على مواجهة الجائحة.

يشار إلى أن المصرف المركزي قدر إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لمجابهة جائحة كورونا حتى نهاية نوفمبر الماضي بنحو 1.069 مليار دينار.