فرنسا تعزي أسر ضحايا انفجار الأكاديمية البحرية بجنزور

أعربت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أمس الأربعاء، عن تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في ضحايا الأكاديمية البحرية في جنزور الليلة الماضية.

وجاء في بيان للسفارة “لقد علمنا ببالغ الحزن خبر الحادث المميت الذي وقع ليلة أمس الاول في الأكاديمية البحرية في جنزور، وتتقدم فرنسا بأحر التعازي والمواساة لأسر وأقارب الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر انفجار بمقر الأكاديمية البحرية في جنزور عن مصرع آمرها العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبوصلاح، وقتل شخص ثالث وأصيب ثلاثة آخرين إثر اندلاع حريق في مقر نازحي تاورغاء القريب من الأكاديمية.