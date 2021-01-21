مستشفى الجلاء يتسلم جثة مجهولة الهوية عثر عليها بشارع الزيت

أخبار ليبيا24- خاص تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، صباح أمس الأربعاء، جثة مجهولة الهوية عثر عليها بشارع الزيت بمنطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بمدينة ينغازي.

وقال مصدر طبي لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجثة التي تسملها من أعضاء مركز شرطة العروبة، قُتلت بوساطة اثنتي عشر رصاصة في البطن واليد اليُسرى والصدر، ورصاصة في الرأس.

وأوضح المصدر الطبي، أن الجثة سيتم عرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة على الفور.