القيادة العامة للقوات المسلحة تحذر من اختراق الأجواء الليبية

حذر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، من أية محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي.

وقالت القيادة العامة في بيان، إنها رصدت محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المنوط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليًّا أو الطيران الاستثنائي.

كما حذر الناطق باسم القيادة العامة من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة، وذلك حسب البيان نفسه.