حفتر يستقبل رئيس الاستخبارات الإيطالية

استقبل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تم الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة الغير الشرعية والإجراءات الواجب اتخذاها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.

ومن جانبه أكد الوفد الإيطالي على دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكدين على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وخُتم اللقاء بثناء القائد العام خليفة حفتر على جهود الجمهورية الإيطالية التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسياً واقتصادياً.