وليامز: يجب أن تسحب الدول الأجنبية قواتها من ليبيا

شددت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، على ضرورة أن تسحب القوى الأجنبية قواتها من ليبيا، وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر وبمقتضاه يتم ذلك خلال 60 يوما.

وأكدت وليامز في تصريحات صحفية، أن الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات “كان قرارًا ليبيًا سياديًا تم اتخاذه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة، مشيره إلى أنه إذا بقي المرتزقة على الأراضي الليبية فإنهم سيسلبون إرادة الشعب الليبي.

وقدرت وليامز عدد المرتزقة المتواجدين في ليبيا بأن عددهم وصل إلى 20 ألف جندي أجنبي وفقا لأدلة قاطعة.

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