«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت.. واستثناء وحيد

أعلن مدير إدارة شؤون الجامعات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق الدكتور طاهر محمد بن طاهر، إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت الموافق 23 يناير الجاري، وتأجيل عودة الدراسة حتى تاريخ السادس من فبراير المقبل.

ويستثنى من هذا القرار، حسب طاهر، مؤسسات التعليم العالي فيما يخص إجراء الامتحانات، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والصحية التي أوصت بها لجنة مكافحة جائحة «كورونا»، وفق التعميم المنشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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