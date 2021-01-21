المشير حفتر يبحث مع رئيس الاستخبارات الإيطالية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الإستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني؛ وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح بيان القياد العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، أنه “في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القيادة العامة والجمهورية الإيطالية، وتنفيذاً للمباحثات التي أجراها القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال زيارته الأخيرة؛ استقبل المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الإستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني”.

وأضاف البيان؛ أنه “تم خلال هذا اللقاء تناول أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين ؛ كما تم الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها”.

ومن جانبه أكد الوفد الإيطالي على “دعم إيطاليا الكامل لإستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام”، مؤكدين على “دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة “.

وخُتم هذا اللقاء بثناء ” المشير خليفة حفتر على جهود الجمهورية الإيطالية التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسياً واقتصادياً”.