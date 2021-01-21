تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظروف إستثنائية

واشنطن 21 يناير 2021 (وال) -تولى يوم أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مهام منصبه رسميا، في ظروف وصفت بالإستثنائية.

وأقيمت في العاصمة واشنطن مراسم التنصيب في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

وسبقت مراسم التنصيب استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة الأمريكية.

وتحدث الرئيس ترامب، المنتهية ولايته، عن إنجازاته خلال فترة توليه منصبه، بعد دقائق قليلة من مغادرته البيت الأبيض للمرة الأخيرة.

وقال إن إدارته أعادت بناء الجيش الأمريكي، وقدمت أكبر تخفيضات ضريبية في التاريخ، وقدمت ما وصفه بأرقام توظيف مذهلة، على الرغم من وباء فيروس كورونا.(وال واشنطن) س خ.

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