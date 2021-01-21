الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل حالة وفاة واحدة و 622 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 979 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3137) عينة موزعة على المختبرات وبعد الفحص تبين سلبية ( 2515 ) حالة وإيجابية (622) عينة منهم (454) حالة جديدة و (168) حالة مخالطة .

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1716 والإصابات 111746 حتى الآن.

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