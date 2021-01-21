تركيب 3 محطات جاهزة بمنطقة الرملة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب ثلاث محطات جاهزة سعة 500 كيلو فولت أمبير في منطقة الرملة، إضافة إلى تغيير محطة جاهزة سعة 500 كيلو فولت أمبير بمحطة السحيري.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن فنيي ومهندسي دائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة قاموا بتركيب ثلاث محطات جاهزة سعة 500 كيلو فولت أمبير في منطقة الرملة، وهي محطات «أبوخشيم، الفلاح، البرغوت».

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فيما قامت فرقة الكوابل المساندة قسم التشغيل وفرقة الصيانة المسائية بتغيير محطة جاهزة سعة 500 كيلو فولت أمبير بمحطة السحيري.

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