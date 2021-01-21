ترحيب “أممي مصري” بتوافقات المسار الدستوري

تقرير 218

عقدت اللجنة الدستورية المُشكّلة من مجلسيْ النواب والدولة، لقاءاتٍ مباشرةً في الغردقة المصرية؛ أفضت إلى اتفاق على إجراء استفتاء على الدستور، قبل الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر المقبل.

وبعد الاتفاق، خرجت البعثة الأممية، مُعربةً عن ترحيبها وشكرها، حيث أعلنت، في بيان صحافي، إشادتها بقرار الوفدين عقد لقاءتِهِما في إطار خارطة الطريق، وتعهدهما بالتشاور مع المفوّضية العليا للانتخابات.

وذكرت البعثة أنها تُقدّر ، أيضًا، الالتزام المُعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية، استجابةً للمطالب الشعبية الواسعة، بتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات عبر صناديق الاقتراع ،مُؤكدةً أنها ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدّية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة.

وعزّز الجانب المصري بيان البعثة، حين رحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وثمّنت الدولة المصرية، في بيان نشرته وزارة الخارجية، مساء أمس، الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات، متطلعةً لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.

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