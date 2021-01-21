البيضاء تسجل إصابة جديدة بكورونا و6 حالات اشتباه

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى ست حالات اشتباه.

وأوضح المركز في نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع “فيسبوك” أنه استقبل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 134 مترددًا موزعين بواقع 82 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و52 من خارج المدينة،

وأشار المركز إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها

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