نورلاند يؤكد دعم الولايات المتحدة لانتخابات ديسمبر في ليبيا

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند خلال اجتماع افتراضي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على دعم الولايات المتحدة لانتخابات ديسمبر.

وناقش نورلاند والسايح خلال الاجتماع أمس الأربعاء الدعم الأمريكي في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وجدّد السفير التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

ورحب نورلاند بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل والمتعلقة بالانتخابات.

وقال السفير الأمريكي: “نحن واثقون من أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي – شرقًا وغربًا وجنوبا – لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر”.