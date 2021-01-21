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عاجل// مصادر: السراج مرر قرار تعيين لطفي الحراري رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بضغوطات وصلت لحد التهديد

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج مرر قرار تعيين لطفي الحراري رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بضغوطات وصلت لحد التهديد .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • السراج بيوقع على اى املاءات تفرض عليه وهو مستعد يوقع تنازل عن زوجته ان لزم الامر

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