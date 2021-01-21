عاجل// مصادر: السراج مرر قرار تعيين لطفي الحراري رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بضغوطات وصلت لحد التهديد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج مرر قرار تعيين لطفي الحراري رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بضغوطات وصلت لحد التهديد .

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