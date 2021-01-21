عاجل// السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد على دعم بلاده لاجراء الانتخابات في ديسمبر

أكد السفيرالأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ، خلال اجتماع افتراضي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24