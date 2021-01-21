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عاجل// السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد على دعم بلاده لاجراء الانتخابات في ديسمبر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد السفيرالأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ، خلال اجتماع افتراضي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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