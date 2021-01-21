«العباني»: مجلس النواب مرفق عام غير قابل للفساد

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، إن “مجلس النواب مرفق عام، وهو شخص معنوي لا يفسد وغير قابل للفساد”.

وأضاف «العباني» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “ولكن الذي ربما يفسد رئيس المجلس ونوابه، ومقرره ونائبه، والمراقبون، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس”.

وأوضح أن “علاج الفساد الدعوة لإنتخابات جديدة، لا ينفع في الفاسد ترقيع”.

تجدر الإشارة إلي أن “العباني”، كان قد صرح سابقا أن الصراع في ليبيا أمني ولكن البعثة الأممية تسعى لجعله صراعا سياسيا كما يحدث غالباً بين الأحزاب، موضحا أنه حالياً لا توجد أحزاب سياسية نشطه مشاركة بالصراع سوى حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان في ليبيا.

وأكد “العباني” أنه ”لابد أن يمارس السياسي عمله من خلال مركز سياسي معين وعلى الرغم أن هناك 31 حزبا مرخصا إلا أن البيئة الليبية منعتهم من ممارسة العمل السياسي إلا حزب العدالة و البناء الذي ينبثق عن الإخوان المسلمين، واللجان التي تم اختيارها من ويليامز تنفذ إرادتها للوصول لمخطط أو أفكار معدة مسبقا بين “ستيفاني” والسفير الأمريكي في طرابلس و التي تقود لدعم التيار الإسلامي و الإرهاب الموجود في ليبيا وإتاحة الفرصة للأتراك للوصول لمنابع النفط من خلال سرت و الجفرة منزوعة السلاح”.

وأوضح “العباني” بقوله: ” المتصارعون أمنياً في ليبيا ما هم ‘لا بيادق أخرجتهم أمريكا لتنفيذ خطتها من أجل حل الصراع وهذه الخطة موجودة في حقيبتها لكنها تنتظر الوقت المناسب لإخراجها”.