دي مايو: نأمل أن تتواجد أمريكا في ليبيا بشكل أكبر مع بايدن

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه يتطلع لتواجد أمريكا بشكل أكبر في ليبيا، بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مسؤولية البلاد.

وقال دي مايو لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: “الأمل في أن يكون هناك تواجد أمريكي أكبر في البحر الأبيض المتوسط ​وفي ليبيا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن”.

وأضاف “هجوم مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس مثل نهاية مشينة للإدارة المنتهية ولايتها، حيث إن الولايات المتحدة تعد منارة الديمقراطيات الغربية وعندما تضعف مؤسساتها يضعف الغرب بأكمله”.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي “أتطلع إلى إدارة بايدن بتفاؤل شديد، ومع ذلك أتذكر أننا مع ترامب لم نتفق بشأن المناخ وقضايا أخرى”.