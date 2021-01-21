افحيمه: هل ما جاء في وثيقة التفاهم بشأن المسار الدستوري قابل للتنفيذ؟

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

21 January, 2021

رأى عضو مجلس النواب صالح افحيمه، أن ما تم التوصل إليه من توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري يعد خطوة جيدة، ولكنه غير قابل للتنفيذ في الوقت المحدد أي قبل 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال افحيمه في تصريح ـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه مما لا شك فيه أن المسار الدستوري بما تم تحقيقه من توافق بين لجنتي البرلمان والدولة قد نجح فيما فشل فيه مجلس النواب بكامله، وهو إرغام البعثة على الرضوخ لما توصلوا إليه من توافق.. وهذا الأمر يحسب لهم دون أدنى شك ولم يحققه سواهم في كافة المسارات التفاوضية.. ولكن هل ما جاء في وثيقة التفاهم “وثيقة المسار الدستوري” قابل للتنفيذ؟ في اعتقادي أن ما تم الوصول إليه غير قابل للتنفيذ في الوقت المحدد أي قبل 24 ديسمبر من العام الجاري”.

وأضاف افحيمه، :”جاءت في الوثيقة توصية بوجوب تعديل المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 لتصبح النسبة المطلوبة لنفاذ الدستور هي (50%+1) من الأصوات الصحيحة للمقترعين من كل إقليم وإلغاء نسبة الثلثين الواردة في الإعلان الدستوري قبل التعديل العاشر، كما طالبت الوثيقة نفسها في نص أخر إيقاف الدعاوى القضائية ضد عدد من التشريعات ومنها التعديل الدستوري العاشر، أي بمعنى أخر يمكن القول بإن المجتمعين توافقوا على قانونية التعديل الدستوري العاشر الذي سبق وأن رفضه مجلس الدولة فور قيام البرلمان بإقراره، وهذا الأمر في حد ذاته يعد معضله بحيث لا يمكن الأخذ بالأمرين معا والسبب هو التالي:- نص المادة السادسة من قانون الاستفتاء أصبح نصا دستورياً بعد أن تم إدخاله “حرفياً ” في الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري كتعديل عاشر للإعلان الدستوري المؤقت وبالتالي فإن تعديل الفقرة 6 من قانون الاستفتاء لن يجدي نفعا ولن يؤتي أثاره القانونية المطلوبة وسنبقى بحاجه إلى إجراء تعديل دستوري جديد بـ 124 صوت، وهذا لن يتأتى بوضع البرلمان الحالي وتشظيه. بالإضافة إلى أنه في أفضل الأحوال وحتى وأن تم إقرار الدستور فإن مواعيد إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ستتجاوز الموعد المقرر”.