منظمة إنسانية تطلق استغاثة بشأن قارب هجرة انطلق من ليبيا

وجهت منظمة إنسانية استغاثة بشأن قارب يحمل 120 مهاجرا، انطلق من السواحل الليبية.

وكتبت منظمة «ميديترين سيفينغ هيومن» أنها تلقت صباح اليوم إخطارًا بالقارب «المزدحم»، الذي يواجه صعوبات في عرض البحر المتوسط حاليا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأبلغت المنظمة الإيطالية جميع السلطات المعنية بالأمر، بالإضافة إلى سفينة «أوشن فايكنغ»، الموجودة في عرض البحر حاليا.

وفجر الثلاثاء الماضي، وقع حادث غرق مركب مهاجرين وطالبى اللجوء قبالة ساحل مدينة زوارة، وراح ضحيته 43 شخصا، بينما تمكن حرس السواحل الليبي من إنقاذ عشرة آخرين.

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