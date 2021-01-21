“نورلاند” يؤكد لـ”السائح” دعم واشنطن لانتخابات ديسمبر

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس، الدعم الأمريكي، تزامنًا مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى إعادة التأكيد على الانتقال الديمقراطي للسلطة في الولايات المتحدة، جدّد السفير التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

ورحّب السفير بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل والمتعلقة بالانتخابات.

وقال “نورلاند”: “نحن واثقون من أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي، شرقًا وغربًا وجنوبًا، لتحسين حياتهم، من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مُؤقتة مُوحّدة؛ من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر”.

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