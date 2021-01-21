حفتر يستقبل مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة في مقر القيادة العامة.

وأوضح مكتب اعلام القيادة العامة، أن مشائخ وأعيان القبيلة أكدوا خلال اللقاء على وقوف قبيلتهم بكامل تركيبتها خلف القيادة العامة في حربها القائمة ضد أعداء الوطن، مُثمنين جهود القوات المسلحة الساعية لتحقيق السلام وتوحيد المؤسسات في البلاد ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما رحب حفتر بزيارة وفد القبيلة، مُعبراً عن شكره لدورها التاريخي ودعمها المتواصل للقوات المسلحة العربية الليبية.