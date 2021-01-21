أمازيغ ليبيا: نرفض ما توصلت له اللجنة الدستورية ونعتبره منزلقًا خطيرًا وعملًا عدائيًا ضدنا

ليبيا – أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على متابعته للتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالمسار الدستوري، وإعلان مايسمى باللجنة الدستورية في القاهرة المشكلة من قبل مجلس الدولة الاستشاري والبرلمان بالاستفتاء على الدستور.

المجلس أعلن في بيان له اليوم الخميس تابعته صحيفة المرصد رفضَه القطعي لما توصّلت إليه اللجنة المذكورة من نتائج، وإعتبار هذا التصرف منزلقًا خطيرًا وعملًا عدائيًا وتصعيدًا غير مسبوق ضد أمازيغ ليبيا.

ووصف المجلس المسودة بالعنصرية مؤكدًا على مقاطعة الاستفتاء المزعوم، وعدم الاعتراف بالنتائج المترتبة عنه.

واختتم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بدعوة جميع الأعضاء والبلديات التي تقع ضمن نطاق عضوية المجلس إلى عقد اجتماع عاجل.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية