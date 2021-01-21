الكبير يغيب عن اجتماع مجلس إدارة “المركزي” بسبب وجود السراج

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير غاب عن اجتماع مجلس إدارة المصرف الذي تم اليوم عبر تطبيق زووم بمشاركة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول إشكالية المقاصة وكيفية معالجتها مع مناقشة أزمة الخبز واستيراد الدقيق.

وأشارت المصادر إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري لا يعلم سبب تغيب الكبير عن اجتماع اليوم، مشيره إلى أنه كشف عن اسقاط مصرف التجارة والتنمية من حصة المصارف في النقد الأجنبي عبر الامتناع عن دعمه بإحالة قيمة من رصيده بالمركزي البيضاء إلى مركزي طرابلس.

ولفتت المصادر إلى أن غياب الكبير يرتبط بالتوتر بينه وبينه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي وصل حد رفع الكبير قضية ضد تعيين السراج لمجلس إدارة للمصرف الخارجي الذي يواصل منع تحويل النقد الاجنبي من إيرادات النفط للحساب العام في المصرف المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24