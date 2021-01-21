حفتر يلتقي وفدا من مشائخ وأعيان ورفلة

التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة في مقر القيادة العامة.

وثمن الوفد جهود القيادة العامة «الساعية لتحقيق السلام، وتوحيد المؤسسات في البلاد، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية»، حسب بيان القيادة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما استقبل حفتر، صباح اليوم، رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو فيكيوني؛ حيث بحثا تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، والتعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا