تسجيل مسرب لمحمد صوان يكشف تورطه في خراب وتقسيم ليبيا

كشف تسجيل صوتي مسرب لرئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان، تورطه في حرب ما تسمى بـ” فجر ليبيا” التي تسببت بالفوضى وانقسام المؤسسات .

وأظهر التسجيل أن صوان شارك في عملية ماتعرف بفجر ليبيا، وذلك بهدف انتزاع الشرعية من الحكومة والبرلمان سنة 2014 مؤكدًا دعمه لتلك الحرب التي احرقت مطار طرابلس ووقوفه على كل تفاصيلها .

وكشف التسجيل الصوتي المسرب تورط صوان في تسييل 700 مليون دينار سرًا و بالمخالفة من مصرف ليبيا المركزي كدعم لفجر ليبيا، وذلك بالضغط على الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي .

وشكشك الصوان، في التسجيل، في القدرة على اجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية، وهو ما يؤكد الاتهامات الموجهة للإخوان برفض الإنتخابات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى موافقته على تقاسم السلطة الجديدة مع حفتر، في إشارة إلى الصفقة التي أجراها السراج مع حفتر برعاية إيطالية من خلال تسميه حفتر رئيس الحكومة الجديدة من الشرق .

كما كشف التسجيل عن لقاءه بنوري أبو سهمين في قطر برعاية من وصفهم اصدقائهم ” القطريين ” لحل الخلافات بينهم لكن دون جدوى .

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