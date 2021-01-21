” الدرسي لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء على الدستور يعني تواصل الفساد والسرقة وانتهاك القانون

خاص ليبيا 24 / حنان منير

انتقد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي،قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا وأهمها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واعتبر الدرسي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن هذا القرار سيأخذ وقت كبير وسيكون هناك الكثير من اللغط حوله وإقليم يرفض وإقليم يوافق وأصوات يطعن بها كما أن النسب تتعرض للطعن القضائي، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الأجسام ستظل في مكانها ما يعني أن الانتخابات المقرر إجرائها نهاية العام لن تتم.

وأفاد الدرسي، بأن مشروع الدستور الذي أقرته لجنة الستين عليه الكثير من اللغط في عدة مناطق وبالتالي ستعود الكرة للجنة الستين أو مجلس النواب لصياغة مشروع جديد وسيأخذ ذلك أشهر أخرى ما يجعلنا ندور في نفس النقطة.

وأشار الدرسي إلى أن المشكلة في ليبيا بالمراحل الانتقالية والتي يسود فيها الفساد وانعدام الأمن وانتهاك القانون.

وأكد الدرسي أن التمديد يعني التمديد للفساد والمحسوبية وعدم وجود دولة مركزية قوية وأجسام منتخبة، وتكون ليبيا عرضة للفساد والسرقة والتدخلات والانقسامات

وختم الدرسي تصريحه قائلا “ولا ندري هذه المرحلة الانتقالية كم ستطول وتطول معها ويلات المواطن المطحون دون ذنب”.

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