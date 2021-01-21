مجلس أمازيغ ليبيا يرفض نتائج اللجنة الدستورية ويعتبرها عملا عدائيا ضده

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، اليوم الخميس، عن رفضه القطعي للنتائج التي توصلت إليها اللجنة الدستورية في القاهرة المشكلة من قبل مجلس النواب وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، معتبرا هذا التصرف منزلقا خطيرا وعملا عدائيا وتصعيدا غير مسبوق ضد أمازيغ ليبيا.

وأكد المجلس في بيان له حصلت على نسخة منه ليبيا 24 على مقاطعته للاستفتاء المزعوم وعدم الاعتراف بالنتائج المترتبة عنه، داعيا جميع الأعضاء والبلديات التي تقع ضمن نطاق عضوية المجلس إلى عقد اجتماع عاجل.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الدستورية قد اتفقوا على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

كما اتفقوا على ضرورة تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر2018.

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