المشير حفتر يستقبل وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة ورفله

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة ورفلة، بمقر القيادة العامة ببنغازي.

وأوضح الحساب الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على فيسبوك، في بيان، أن المشير خليفة حفتر رحب بزيارة وفد القبيلة مُعبراً عن شكره لدورها التاريخي ودعمها المتواصل للقوات المسلحة العربية الليبية .

ومن جانبهم، أكد مشائخ وأعيان القبيلة على وقوف قبيلتهم بكامل تركيبتها خلف القيادة العامة في حربها القائمة ضد أعداء الوطن ، مُثمنين جهود القوات المسلحة الساعية لتحقيق السلام وتوحيد المؤسسات في البلاد ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .