النقاصة: لجنة “5+5” ستبحث تمديد مدة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب لـ90 يومًا إضافية

ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع القادم، لبحث فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، ومناقشة كل العوائق التي تحول دون ذلك.

النقاصة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن القوة الأمنية المشتركة من جانبهم جاهزة لتأمين الطريق الساحلي فور فتحه.

وأضاف النقاصة أن اللجنة العسكرية ستبحث تمديد المدة التي تم تحديدها من أجل خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى 90 يومًا إضافية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية