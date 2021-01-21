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الإخواني محمد صوان: جماعة الإخوان ترفض الانتخابات وانتزعت الشرعية من الحكومة الليبية ومن المجلس النواب عبر عملية فجر ليبيا واتفاق الصخيرات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مصراتة 21 يناير 2021 (وال)-اعترف رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان محمد صوان، بتورط الجماعة في حرب فجر ليبيا التي تسببت بالفوضى وانقسام المؤسسات، قد حققت جزء من هدفها والجزء الآخر تحقق بالصخيرات.

وأكد محمد صوان – في تسجيل مسرب مع عدد من عناصر الإخوان والمليشيات في مصراتة نشرته صحيفة المرصد الليبية -توريط الشعب الليبي في اتفاق الصخيرات، وأن الجماعة تسعى جاهدة لاستنساخ نفس التجربة حاليًا، ورفضه للانتخابات لمعرفة الجماعة التامة بخسارتها.

كما أكد صوان أن هدف فجر ليبيا والصخيرات كان انتزاع الشرعية من الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب ديمقراطيًا سنة 2014، ودعمه لتلك الحرب التي احرقت مطار طرابلس ووقوفه على كل تفاصيلها.

وقال صوان إنه جماعة الإخوان ورطت الليبيين في مشروع الصخيرات، وأنها ماضية في استنساخ التجربة نفسها الآن، وأن الجماعة ترفض الانتخابات تشكك ضمنيًا في جدواها مسبقًا، كون كل الاستطلاعات تشير لاستحالة فوزهم ديمقراطيًا في أي انتخابات.

وأضاف صوان أنه تحدث مع المدعو نوري أبو سهمين في دولة قطر برعاية قطرية، لحل الخلافات بينهم لكن دون جدوى، معترفًا بنفسه عن تورطه في تسييل 700 مليون دينار سرًا وبالمخالفة من مصرف ليبيا المركزي لرئيس الحكومة الموازية خليفة الغويل، كدعم لعملية فجر ليبيا، وذلك بالضغط على الصديق الكبير وذلك في إطار رده على اتهام بالتقصير في دعم تلك الحرب.  (وال- مصراتة) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • كلب من كلاب النار الفجار مثل كل الاخوان بطبقون الفكر الصهيونى والنازى للوصول للسلطة باى ثمن فالشيطان قدوتهم وسفك دماء الابرياء غايتهم والموت فى سبيل السلطة والمال اسمى امانيهم فلن يفلت المسلم من القصاص امام الله فقصاص الدنيا تافه بالنسبة لقصاص الاخرة قال تعالى ولكم فى القصاص حياة يااولى الالباب ..ولكن هؤلاء الخوان اغبياء جدا لايؤمنون بالحساب يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . ولن ينفهه لا سلطة ولامال وسيجد معه فى الدرك الاسفل من النار حسن البنا وسبد قطب محمد مرسى وغيرهم من كلاب النار

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  • هذا البغل ارتكب كل الكبائر فى حق 7 مليون ليبى ومصيره جهنم وبئس المصير قال تعالى :-
    إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا (31)

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