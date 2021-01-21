افحيمة لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء على الدستور سيؤدي إلى تجاوز الموعد المقرر للانتخابات وإطالة أمد الأزمة

خاص ليبيا 24 / حنان منير
شكك عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في قابلية تنفيذ ماجاء في وثيقة التفاهم ” وثيقة المسار الدستوري “، متساءلا هل قابلة للتنفيذ ؟؟
وأضاف افحيمة، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن ما تم التوصل له غير قابل للتنفيذ في الوقت المحدد أي قبل 24 ديسمبر من العام الجاري
وتابع افحيمة: “بالاضافة إلى أنه في أفضل الأحوال وحتى وأن تم إقرار الدستور فإن مواعيد إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ستتجاوز الموعد المقرر ما يعني إطالة أمد الأزمة”
وأشار فحيمة إلى أنه جاء في الوثيقة توصية بوجوب تعديل المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 لتصبح النسبة المطلوبة لنفاذ الدستور هي (50%+1) من الأصوات الصحيحة للمقترعين من كل إقليم والغاء نسبة الثلثين الواردة في الاعلان الدستوري قبل التعديل العاشر ، كما طالبت الوثيقة نفسها في نص آخر إيقاف الدعاوى القضائية ضد عدد من التشريعات ومنها التعديل الدستوري العاشر ، أي بمعنى آخر يمكن القول بأن المجتمعين توافقوا على قانونية التعديل الدستوري العاشر الذي سبق وأن رفضه ما يسمى بمجلس الدولة فور قيام البرلمان بإقراره ، و هذا الأمر في حد ذاته يعد معضله بحيث لا يمكن الأخذ بالامرين معا و السبب هو أن
نص المادة السادسة من قانون الاستفتاء أصبح نصا دستورياً بعد أن تم إدخاله “حرفياً “في الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري كتعديل عاشر للإعلان الدستوري المؤقت وبالتالي فإن تعديل الفقرة 6 من قانون الاستفتاء لن يجدي نفعا و لن يؤتي آثاره القانونية المطلوبه وسنبقى بحاجه إلى إجراء تعديل دستوري جديد ب 124 صوت وهذا لن يتأتى بوضع البرلمان الحالي وتشظيه
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