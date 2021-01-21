افحيمة لـ” ليبيا 24″: الاستفتاء على الدستور سيؤدي إلى تجاوز الموعد المقرر للانتخابات وإطالة أمد الأزمة

خاص ليبيا 24 / حنان منير

شكك عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في قابلية تنفيذ ماجاء في وثيقة التفاهم ” وثيقة المسار الدستوري “، متساءلا هل قابلة للتنفيذ ؟؟

وأضاف افحيمة، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن ما تم التوصل له غير قابل للتنفيذ في الوقت المحدد أي قبل 24 ديسمبر من العام الجاري

وتابع افحيمة: “بالاضافة إلى أنه في أفضل الأحوال وحتى وأن تم إقرار الدستور فإن مواعيد إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ستتجاوز الموعد المقرر ما يعني إطالة أمد الأزمة”

وأشار فحيمة إلى أنه جاء في الوثيقة توصية بوجوب تعديل المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 لتصبح النسبة المطلوبة لنفاذ الدستور هي (50%+1) من الأصوات الصحيحة للمقترعين من كل إقليم والغاء نسبة الثلثين الواردة في الاعلان الدستوري قبل التعديل العاشر ، كما طالبت الوثيقة نفسها في نص آخر إيقاف الدعاوى القضائية ضد عدد من التشريعات ومنها التعديل الدستوري العاشر ، أي بمعنى آخر يمكن القول بأن المجتمعين توافقوا على قانونية التعديل الدستوري العاشر الذي سبق وأن رفضه ما يسمى بمجلس الدولة فور قيام البرلمان بإقراره ، و هذا الأمر في حد ذاته يعد معضله بحيث لا يمكن الأخذ بالامرين معا و السبب هو أن

نص المادة السادسة من قانون الاستفتاء أصبح نصا دستورياً بعد أن تم إدخاله “حرفياً “في الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري كتعديل عاشر للإعلان الدستوري المؤقت وبالتالي فإن تعديل الفقرة 6 من قانون الاستفتاء لن يجدي نفعا و لن يؤتي آثاره القانونية المطلوبه وسنبقى بحاجه إلى إجراء تعديل دستوري جديد ب 124 صوت وهذا لن يتأتى بوضع البرلمان الحالي وتشظيه

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