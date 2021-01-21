ليبيا الان

مصرع 43 مهاجرا قبالة سواحل مدينة زوارة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

زوارة 21 يناير 2021 (وال)-لقي ما لا يقل عن 43 مهاجرًا غير شرعي على الأقل مصرعهم في غرق زورق قبالة شواطئ ليبيا، في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين، في جريمة أخرى تضاف إلى جرائم مليشيات السراج وعصابات تهريب البشر بحق المهاجرين في المنطقة الغربية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة – في بيان مشترك مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة -إن الحادث هو الأول في العام 2021 في شرق المتوسط، معربة في الوقت ذاته عن حزنها العميق للحادثة المأساوية. (وال-زوارة) ر ت

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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