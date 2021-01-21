«الحكم المحلي» تصدر توجيها إلى عمداء البلديات بشأن التواصل مع المنظمات والسفارات

طالبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والمجالس التسييرية، بعدم التواصل أو عقد لقاءات مع مكاتب الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات إلا بعد إعلامها، وأخذ موافقة وزارة الخارجية.

وأرجعت هذا الإجراء «لدواعي المصلحة العامة، وحفاظا على الأمن القومي»، حسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وفي 17 ديسمبر الماضي، وجه وكيل الوزارة والمكلف بتسيير أعمالها عبدالباري شنبارو، بعدم التعامل مع منظمة خبراء فرنسا ومنظمة «شيفا» إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية والرسمية لهما.

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