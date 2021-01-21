«الحكم المحلي بالوفاق» تطالب «رؤساء البلديات» بعدم التواصل مع «السفارات الأجنبية» إلا بإذن

طالبت وزارة الحكم المحلي، التابعة لحكومة الوفاق عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية، و رؤساء المجالس التسييرية بعدم التواصل أو عقد أي لقاءات مع مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية والمؤسسات الأخرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق .

وجاء نص بيان وزارة الحكم المحلي، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “بناء على تأشيرة وكيل الوزارة والمكلف بتسيير مهام الوزارة؛ بشأن مخاطبة عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية بشأن عدم التعامل مع منظمة خبراء فرنسا ومنظمة شيفا، إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية والرسمية مع الجهات ذات العلاقة “، وفقًا للبيان.

وأوضح البيان، أنه لدواعي المصلحة العامة وحفاظا على الأمن القومي يؤمل منكم عدم التواصل أو عقد لقاءات مع مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية والمؤسسات الأخرى ( خارج الدولة الليبية وداخلها ) والمنظمات أي كانت صفتها إلا بعد أعلامنا ويموافقة وزارة الخارجية والتنبيه على جميع الأعضاء التابعين إليكم وكذلك الموظفين”، بحسب نص البيان.