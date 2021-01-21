لعدم خروج المرتزقة .. اتفاق جينيف في مهب الريح

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تنتهي ليلة الجمعة، مشيرة إلى أنه لا يوجد حديث حتى اللحظة عن هذه النقطة التي وردت في اتفاق جنيف الموقّع في أكتوبر الماضي، بين الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن البند الثاني من اتفاق جينيف نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، برًا وبحرًا وجوًا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن النقطة المذكورة لم تجسد أمرًا واقعًا، حتى الآن فالمرتزقة ما يزالون في ليبيا قبل يوم من انتهاء مهلة الخروج ممّا يجعل من الاتفاق برمته عرضة أن يُضرَب في مقتلٍ إذا لم تُطبّق بنوده كاملةً.

ولفتت المصادر إلى أن بنود الاتفاق وتحديدًا النقطة الثانية منه لم تتم مُراعاتها من قبل حكومة الوفاق التي ما تزال تُنفّذ برامج التدريب مع وزارة الدفاع التركية و وقّعت قبل فترة قصيرة اتفاقات أخرى مع قطر وإيطاليا.

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