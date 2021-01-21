“مُدرّبون” أمريكيّون يصلون ليبيا.. و”218″ تكشف علاقتهم بـ”صيد الأفاعي”

كشف مصدر لـ”218″ أن مجموعة من المُدرّبين يحملون الجنسية الأمريكية قد وصلوا إلى ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، في مُهمّة تدريبية خاصّة لعناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة “الوفاق”، في المجال التقني الخاص بالمنظومات الأمنية والتأشيرة الإلكترونية.

ورجّح المصدر أنّ تعاقد وزارة الداخلية مع هؤلاء المُدرّبين الأمريكيين، جاء في إطار استعدادها لإطلاق عملية “صيد الأفاعي”، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخّرًا، والتي تستند إلى خمس نقاط؛ أهمها تفكيك التشكيلات المُسلّحة المُصنّفة لديها كمجموعات خارجة عن القانون، إضافة إلى مُهرّبي البشر والوقود، وتُجّار المخدرات.

وأضاف المصدر أن المُدرّبين دخلوا البلاد عن طريق مطاري معيتيقة وزوارة، وستتبعهم مجموعة أخرى، تصل إلى ليبيا، خلال المدة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية، فتحي باشاغا، طلب من جهاز المخابرات العامة تسهيل عمل المدربين، ومنحهم تصاريح خاصة والتحرك بسيارات تحمل لوحات معدنية ليبية؛ غير ـن رئيس الجهاز عماد الطرابلسي لم يردّ على هذا الطلب نظرًا لتواجده في الوقت الحالي في دولة تركيا.

ويُواجه طلب “باشاغا” رفضًا من جانب ضبّاط المخابرات العامة الذين يتحفظون على منح مثل هذه التصاريح، لتخوفهم من قيام هذه المجموعة بأعمال تجسّسية تضرّ بأمن البلاد، بحسب ما ذكره المصدر لـ”218″.

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