خبراء: إنتاج ليبيا من النفط مازال أقل من مستواه قبل عام 2011

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن إنتاج النفط الليبي ما زال يواجة تحدّيات صعبة تتمثل في تواصل المخاوف من عودة التوتر، فيما تشترط الانتعاشة الحقيقية لقطاع الطاقة تحقيق السلام التام والتوزيع العادل للثروات لسد أي ثغرة قد تعرقل هذه الأهداف.

وأوضحت المصادر في تقرير لها أن إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدره للنفط (أوبك) ارتفاع خلال ديسمبر بدفع من ليبيا التي تعافى إنتاجها بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي عقب أشهر من الحرب.

لكن عدد من المراقبين الاقتصاديين أكدوا أن انتاج ليبيا من النفط ما زال أقل من مستواه قبل عام 2011.

ومن جانبه قال مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية فرانسيس بيران، إن ليبيا كانت تنتج بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا قبل عام 2011 وكان

نحو 90 % من الاقتصاد الليبي يقوم على هذه الصناعة حينها.

ورأي بيران في تصريحات صحفية أنه في حال وجدت هوامش للتقدم في الإنتاج فإنه لن يكون سريعا، مضيفا أنه على المدى المتوسط يمكن أن يرتفع الإنتاج الليبي أكثر أما على المدى القصير، فسيكون النجاح في الحفاظ على المستوى الحالي أمرا جيدا.

ومن جانبه حذر مهندس النفط الليبي المهدي عمر، من وجود بعض الصعوبات في صناعة البترول على الرغم الانتعاش المسجل حاليا، معتبرا أن مواصلة قطاع النفط نشاطه رغم تقادم البنية التحتية وتضررها نتيجة الأزمة الليبية إضافة إلى الإهمال وعمليات التخريب تعدّ معجزة.

وأضاف عمر أن كل ما يتعلق بليبيا يرتبط بشكل ما بالنفط منذ اكتشافه في البلاد نهاية الخمسينات، موضحا أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة لا يمكن أن يتفادى ملف المورد الأهم للبلاد.

وأكد عمر أنه ورغم الحرب والنزاعات لا يزال القطاع يوفر 60 % من إجمالي الناتج المحلي الليبي، وفق أرقام عام 2018، مشيرا إلى أن الخام يقع في صميم المفاوضات بين الفرقاء الليبيين وكذلك بين داعميهم الخارجيين.

واعتبر الاقتصادي الليبي نوري الحامي أن التوزيع العادل للموارد وخلق فرص تنمية حقيقية هو الحل الوحيد لمشاكل القطاع، موضحا أن مسألة توزيع الموارد تثير توترا مستمرا بالتوازي مع المحادثات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.

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