قبيلة ورفلة تؤكد وقوفها خلف قوات الجيش لمكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة ورفلة في مقر القيادة العامة مساء اليوم الخميس بمنطقة الرجمة .

القائد العام رحب بزيارة وفد القبيلة، مُعبراً عن شكره لدورها التاريخي ودعمها المتواصل للقوات المسلحة .

ومن جهتهم، أكد مشايخ وأعيان القبيلة على وقوف قبيلتهم بكامل تركيبتها خلف القيادة العامة في حربها القائمة ضد أعداء الوطن، مُثمنين جهود القوات المسلحة الساعية لتحقيق السلام وتوحيد المؤسسات في البلاد ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .