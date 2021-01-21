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أبرز تصريحات المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 -انفوجرافيك

– حكومة الوفاق أرسلت رسائل إلى الولايات المتحدة والجزائر وتركيا، طالبة منها المساعدة العسكرية لصد تقدم قوات الجيش إلى طرابلس.

– في نهاية عام 2019م، كانت قوات الجيش الوطني في وضع متقدم على تخوم وضواحي طرابلس والغرب والجنوب الليبي، فأرسلت

– تركيا البلد الوحيد الذي استجاب بسرعة لدعوة السراج بشكل مفاجئ.

– تركيا أرسلت مضادات جوية، وأجرت صيانة لبعض الطائرات القديمة التي كانت بحوزة الوفاق.

– تركيا سهلت دخول المقاتلين السوريين إلى ليبيا، واستطاعت تغيير ميزان القوة على الأرض.

– دور الولايات المتحدة في ليبيا مختلف، وهم يهتمون بمحاربة الإرهاب وتتعامل مع السراج وحفتر في الهجوم على مواقع للقاعدة وداعش .

– الولايات المتحدة مهتمة بإبقاء إنتاج النفط الليبي متدفقا بصورة طبيعية.

– عناصر تنظيم داعش الإرهابي دخلت إلى ليبيا قبل وصولي إليها، وضُربت في موقعها الأساسي قبل مجيئي.

الوسوم

#أمركيا ‎#تركيا #دعم_عسكري ‎#ليبيا الوفاق سلامة

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