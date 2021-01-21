السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد دعم واشنطن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

طرابلس 21 يناير 2021 (وال)-أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الخميس، على دعم واشنطن لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وجدّد السفير نورلاند – في بيان عبر موقع السفارة – التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة تقود البلاد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر. (وال- طرابلس) ر ت

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