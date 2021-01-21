مدير أمن طبرق الجديد يتسلم مهامه في احتفال رسمي

شهدت مديرية أمن طبرق، اليوم الخميس، مراسم تسليم واستلام المهام بين مدير أمن طبرق السابق العميد عبدالمولي ونيس والمدير الحالي العميد خالد عبدالعزيز البسطة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طبرق، فإن الاحتفالية حضرها أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخليه المستشار ابراهيم بوشناف برئاسة العميد دكتور محمد فرج سليمان مدير أمن شحات وعضوية عقيد أحمد طه إسماعيل مدير أمن الأبرق القيقب وعقيد فتحى المرتضى معاون مدير إدارة الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

كما حضر مراسم التسليم، رئيس المجلس التسييري ببلدية طبرق فرج بوالخطابيه واللواء الناجي بوعلوية أمر منطقة طبرق العسكرية وعدد من ضباط المديرية وذلك بقاعدة الاجتماعات بمديرية أمن طبرق