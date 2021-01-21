السفير الأمريكي: واثقون من التوصل لحكومة موحدة في ليبيا

جدّد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعقد نورلاند اجتماعا افتراضيا أمس الأربعاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن نورلاند ناقش مع السايح الدعم الأمريكي في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وقال ريتشارد إن المفوضية تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

كما رحب السفير بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل والمتعلقة بالانتخابات، وفق البيان.

وأضاف نورلاند: “نحن واثقون من أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي – شرقًا وغربًا وجنوبا – لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر”.