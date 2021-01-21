الولايات المتحدة تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام

أكد السفيرالأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل .

وناقش نورلاند و رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الدعم الأمريكي في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية .

وجدّد نورلاند التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة .

ورحب نورلاند بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل والمتعلقة بالانتخابات .

وأعرب السفير الأمريكي، عن ثقته في أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي شرقًا وغربًا وجنوبا لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر .

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