بن تاهية يبحث مع جيراردو تعزيز التعاون لتنفيذ الانتخابات

بحث رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، سالم بن تاهية، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، جيراردو نوتو، تعزيز التعاون الفني والتقني لتنفيذ الانتخابات المحلية، ورفع الوعي بالمعايير الدولية، وبناء قدرات اللجنة المركزية في هذا المجال.

الاجتماع الذي عقد بمقر لجنة الانتخابات تناول أيضا أهمية رفع الوعي المجتمعي حول أهمية المشاركة في اختيار المجالس البلدية كدعامة رئيسية لترسيخ المسار الديمقراطي، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على مجالات التعاون.

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